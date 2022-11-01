Турция была выбрана партнером по созданию газового хаба, потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган — человек слова, сказал журналистам президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сочи.

«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Кроме того, мы еще знаем трагические события, связанные с подрывом газопроводов», — цитирует Путина сайт Кремля.

По его словам, европейцы молчат, несмотря на то, что это реально, в корне подрывает их интересы.

#Недра и ТЭК Что станет с Европой без российских нефти и газа?

«С Турцией в этом смысле нам проще работать. Во-первых, потому что президент Эрдоган – человек слова: если мы с ним договариваемся о чем-то – может быть, трудно договориться, но, если договариваемся, мы стараемся исполнять. Первое. И второе – нам легче контролировать акваторию Черного моря», — сказал Путин.

По его словам, это вполне реалистичный проект. А желающих заключить контракты будет достаточно.

Путин добавил, что покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт очень востребован. Это самый экологически чистый углеводород и идеальный первичный источник энергии для переходного периода к «зеленой» энергетике.