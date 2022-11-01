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ТНТ анонсировал новинки 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зрители канала ТНТ увидят шесть новых программ в 2023 году, среди них женские и юмористические программы, сообщила пресс-служба телеканала.

Одна из новинок — шоу «Концерты». Там без оценки жюри топовые комики канала будут выступать с бенефисами.

В новом ток-шоу «Женский клуб» ведущие будут обсуждать женские проблемы. У руля — Ксения Бородина, Яна Кошкина, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и Алина Герман.

В проекте «Конфетка» с Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец участникам будут помогать перезаписать первую профессиональную песню в их жизни.

Также на канале стартует сольное скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян+», реалити-проект «Выжить в Дубае» от шоураннера Павла Воли и музыкальное шоу «Фактор голоса». Подробностей об этих проектах еще нет.

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