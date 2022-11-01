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Блогеры попросили Путина разблокировать западные соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © S O C I A L . C U T / Unsplash License

Совет блогеров при Совете Федерации обратился к Путину с просьбой разблокировать Facebook и Instagram (владелец соцсетей, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Блогеры попросили президента «пересмотреть решение о блокировке», сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма. Они считают, что вместе с соцсетями Россия лишилась эффективных площадок для формирования позитивного имиджа, а пользователи теперь не могут создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны.

«К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям», — сообщается в письме.

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Блогеры отметили, что блокировка соцсетей приводит к тому, что Россия не может противостоять повестке Запада и сдает позиции в информационной войне в период проведения СВО на Украине.

Facebook и Instagram заблокировали в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры. Соцсети распространяли «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан России, в том числе военнослужащих». Владелец площадок, компания Meta, была признана экстремистской и запрещена в России.

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