Ученые нашли на Марсе следы древнего океана

Новые топографические карты Марса указывают на то, что миллиарды лет назад на планете был океан, а значит и климат был другим, сообщила группа исследователей из Пенсильванского университета.

Исследователи попытались ответить на вопрос, существовал ли в северном полушарии Марса океан. Ученые проанализировали новые топографические карты, увидев на снимках 6,5 тысячи хребтов.

Сгруппировав их в 20 систем, они поняли, что это русла древних рек и подводных каналов. Предположительный возраст рельефа — около 3,5 миллиарда лет.

«Измерения древних направлений течения фиксируют историю береговой линии в масштабе океана, которая со временем поднялась по вертикали не менее чем на 900 метров, отступая с севера на юг», — опубликовали выводы ученые в Journal of Geophysical Research.

Повышение уровня моря указывает на то, что Марс не был «замерзшим», а климат на планете в это время мог быть теплым и влажным.