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МВД введет штраф за резину не по сезону

Источник:
Sibnet.ru
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ГИБДД намерена штрафовать водителей за использование летних покрышек зимой, а шипованных летом.

Запрет на резину не по сезону пропишут в новой редакции «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобилей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Зимой (декабрь—февраль) водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будет запрещено ездить на летних покрышках. Летом (июнь—август) запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории транспортного средства.

#Авторынок
Как выбрать зимние шины

Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий.

Также в перечень неисправностей попадут управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года.

Сейчас за управлением авто с различными неисправностями (от перегоревшей лампочки до неработающих тормозов) штрафуют на сумму от 500 рублей по статье 12.5 КоАП.

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