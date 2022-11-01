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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин объяснил отсутствие указа о завершении мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации. При этом он заверил, что она точно завершена.

Министр обороны Сергей Шойгу в пятницу, 28 октября заявил Путину о завершении частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Призвано из запаса 300 тысяч человек.

«С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена», — подчеркнул Путин. По его словам, мобилизация была объявлена указом, «потому что по-другому по закону невозможно».

Президент отметил, что 41 тысяча из 300 тысяч мобилизованных находятся в боевых порядках. «Остальная часть на полигонах находится. То есть почти 260 тысяч человек вообще не участвуют в боевых действиях, проходят подготовку в той или иной степени. На этом мобилизация завершена», — заключил Путин.

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