Виза на Кипр для россиян станет платной

Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор за оформление национальной визы для граждан России, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сейчас российские туристы получают ее бесплатно.

«Решение о введении визового сбора за оформление кипрской национальной визы принял совет министров страны, оно вступит в силу с 1 декабря», — говорится в сообщении.

Кипр стал последней страной ЕС, которая обновила свою визовую политику для россиян. Сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро.

Сейчас для в въезда в страну нужна многократная шенгенская, румынская, болгарская, хорватская или кипрская национальная виза. Срок пребывания по ней не должен превышать трех месяцев в течение 180-дневного периода.

До вступления в силу новых правил россияне могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки — от трех до пяти рабочих дней.