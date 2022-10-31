Минобороны прекратило вручение повесток

Прекращены все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан из запаса, сообщает Министерство обороны России.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — говорится в сообщении.

Пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернутся к работе по прежнему назначению. При этом личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан из запаса, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

Министр обороны Сергей Шойгу 29 октября в ходе встречи сообщил президенту Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, призвано 300 тысяч человек, средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.