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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в Молдавии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © SpaceX

Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в понедельник на окраине молдавского села Наславча, расположенного на севере страны, утверждает пресс-служба МВД Молдавии.

«На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче», — сообщается в телеграм-канале молдавского МВД. Представители МВД оцепили район падения ракеты.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, как полагают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Президент Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.

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