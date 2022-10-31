Байдена разозлил телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден разозлился во время телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, который продемонстрировал неблагодарность Вашингтону по поводу оказанной ему военной помощи.

Инцидент произошел во время разговора, который состоялся в июне этого года, пишет NBC News со ссылкой на свои источники. Тогда Байден сообщил Зеленскому, что дал зеленый свет выделению Киеву еще миллиарда долларов военной помощи.

Зеленский сразу после этого начал перечислять американскому президенту по пунктам, что еще ему требуется, после чего глава Белого дома «вышел из себя». Отмечается, что Байден в итоге повысил голос.

В частности, президент США сказал, что американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине. Он также указал, что Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности.

В итоге практически сразу после этого телефонного разговора Зеленский публично поблагодарил Байдена за оказанную Украине военную помощь. После этого отношения между Байденом и Зеленским нормализовались.