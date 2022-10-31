НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байдена разозлил телефонный разговор с Зеленским

Источник:
Sibnet.ru
1182 12
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден разозлился во время телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, который продемонстрировал неблагодарность Вашингтону по поводу оказанной ему военной помощи.

Инцидент произошел во время разговора, который состоялся в июне этого года, пишет NBC News со ссылкой на свои источники. Тогда Байден сообщил Зеленскому, что дал зеленый свет выделению Киеву еще миллиарда долларов военной помощи.

Зеленский сразу после этого начал перечислять американскому президенту по пунктам, что еще ему требуется, после чего глава Белого дома «вышел из себя». Отмечается, что Байден в итоге повысил голос.

В частности, президент США сказал, что американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине. Он также указал, что Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности.

В итоге практически сразу после этого телефонного разговора Зеленский публично поблагодарил Байдена за оказанную Украине военную помощь. После этого отношения между Байденом и Зеленским нормализовались.

Еще по теме
Лула да Силва стал президентом Бразилии
Путин в понедельник соберет за столом Пашиняна и Алиева
Кремль объяснил слова Путина о самом опасном десятилетии
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Линия фронта СВО: где идут бои на Украине
Обсуждение (12)
Картина дня
Байдена разозлил телефонный разговор с Зеленским
Минобороны прекратило вручение повесток
Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в Молдавии
Миллиардер Сторонский отказался от российского гражданства
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
37
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
36
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе
31
Киев сообщил об ударах по критической инфраструктуре