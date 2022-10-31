Россия успешно испытала самоходный «Корнет‑Д1»

Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» успешно прошел предварительные испытания, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК "Корнет-Д1" для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами», — сказал РИА Новости Оздоев.

«Корнет-Д1» оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет обстреливать сразу две цели. Комплекс оборудован автоматом сопровождения цели.

Для ПТРК разработаны ракеты с повышенной дальностью. Для противотанковой ракеты с кумулятивной боевой частью — восемь километров, с термобарической частью — до десяти.

Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную средствами разведки и целеуказания. Она обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.