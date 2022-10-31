Необычный гаджет превратит смартфон в планшет

Продажи необычного устройства под названием NexPad стартовали в Сети, гаджет выпустила американская компания Nex Computer.

Разработчики уверяют, что устройство позволяет превращать любой смартфон на Android в полноценный планшетный компьютер, пишет GizmoChina. Оно представляет собой специальный 12-дюймовый дисплей. Стоимость новинки составляет 249 долларов.

Экран подключается к смартфону при помощи стандартного кабеля USB-C. При этом телефон крепится на нижнюю панель под дисплеем, его также можно использоваться в качестве дополнительного экрана или тачпада.

На обратной стороне устройства есть подставка для фиксации на столе. Кроме этого, гаджет оснащается дополнительными разъемами: доступны два порта USB 3.1 Type-C, один порт USB 2.0 Type-C и порт mini HDMI 2.0.