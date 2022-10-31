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Тренер связал неудачи Трусовой в четверных с лишним весом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Лишний вес мешает серебряному призеру Олимпиады в Пекине Александре Трусовой исполнять четверные прыжки, заявил тренер танцоров на льду Александр Жулин.

«Не хочу никого обидеть, но Трусовой тяжело будет справляться с четверными, пока у нее лишний вес. Если несколько килограммов уйдет, ей станет гораздо легче кататься», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Трусова стала третьей на втором этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Она допустила несколько серьезных ошибок в произвольной программе, в том числе упала при попытке прыгнуть четверной лутц.

«Это мои первые соревнования после Олимпиады. Мне всегда было тяжело выступать. Дело не в подготовке, ни в чем... Четверной лутц я прыгаю уже давно», — приводит слова Трусовой сайт ФФККР.

Трусова в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине впервые в истории женского катания приземлила пять четверных прыжков.

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