Миллиардер Сторонский отказался от российского гражданства

Миллиардер и основатель британского стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. У предпринимателя есть британское гражданство.

Сторонский родился и вырос в России, однако с 2006 года проживает в Лондоне. По состоянию на 2022 год состояние предпринимателя оценивают в 7,1 миллиарда долларов. Ранее он возглавил список самых разбогатевших российских миллиардеров за 2022 год.

Компанию Revolut Сторонский создал в 2015 году, летом 2021 года она привлекла 800 миллионов долларов инвестиций. В итоге стартап оценили в 33 миллиарда долларов. В октябре Украина ввела санкции против отца миллиардера — гендиректора АО «Газпром промгаз».

Сторонский стал четвертым бизнесменом из рейтинга богатейших российских предпринимателей по версии Forbes, отказавшимся от гражданства России за последние полгода. В этом списке также миллиардеры Тимур Турлов, Рубен Варданян и Юрий Мильнер.