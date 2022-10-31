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Сбивший ребенка депутат из Татарска стал фигурантом дела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Татарского райсовета от «Единой России» Сергея Мамонтова, который сбил ребенка на машине, а затем скрылся, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В воскресенье в 18.00 в городе Татарске водитель сбил шестилетнего мальчика и скрылся. 67-летний водитель Toyota RAV4, после того, как она была объявлена в розыск, явился в отдел полиции. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв.

Возбуждено дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). За это ему грозит до одного года лишения свободы.

Также мировой судья рассмотрел административное дело. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило.

Последние 20 лет Сергей Мамонтов возглавляет Татарский филиал компании «Новосибирскавтодор». Он постоянный участник заседаний районных комиссий по безопасности дорожного движения.

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ЧП #Громкое дело #Новосибирск
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