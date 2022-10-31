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Силуанов сообщил о найденном «противоядии» от санкций

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Россия нашла «нашли противоядие» от санкций — разработаны «рецепты» работы в условиях ограничений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас есть уже примерная программа действий, программа решений, как нам выстраивать экономику, финансы. Уже есть определенные рецепты работы в таких ограничениях», — цитирует ТАСС Силуанова, сказанные им в новом документальном фильме «История финансов России».

По мнению министра, Россия справляется с санкционными ограничениями. «Научились уже реагировать на те ограничения, с которыми нам приходится жить. Нашли противоядие против этих санкций», — сказал он.

Первый замглавы администрации президента России Сергей отметил в фильме, что против России ведется широкомасштабная экономическая война, а боевые действия в зоне СВО — только ее часть.

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