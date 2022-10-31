Сельчанин на Алтае продал мешки с травой вместо ореха

Мужчина в Горном Алтае вместо кедровых шишек продал земляку мешки, наполненные травой и шелухой, сообщает МВД региона.

Республика Алтай – территория, где растет в изобилии кедр. Каждый год в начале осени сотни жителей республики и соседних регионов оставляют постоянную работу и отправляются в тайгу на сбор кедрового ореха, который позже выгодно продают.

По данным полиции, 43-летний мужчина из отдаленного Улаганского района вместе с односельчанами находился на сборе кедрового ореха в окрестностях перевала Чике-Таман.

Однако работать он не стремился, решил ускорить процесс сбора. На дно хозяйственных мешков он положил шелуху, траву и мох, а сверху накидал кедровые шишки. Его компаньоны о хитрости ничего не знали.

Окончив работу, промысловики спустились с перевала и в Онгудайском районе продали кедровые шишки местному жителю. Тот не стал сразу проверять содержимое мешков, однако на следующий день выяснил, что из 30 мешков девять были наполнены мхом, шелухой и травой. После чего обратился с заявлением в полицию.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»). Хитреца уже доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном.