Более сотни человек погибли при обрушении моста в Индии. ВИДЕО

Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, в результате которого, по последним данным, погиб 141 человек, многие пропали без вести.

Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби обрушился вечером в воскресенье. Была начата спасательная операция, к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, приводит РИА Новости заявление местных властей.

Согласно опубликованному видео, люди на подвесном мосту стояли и раскачивали его, когда внезапно вантовые крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов и люди рухнули в реку.

Построенный более 140 лет назад мост был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего несколько дней назад, 26 октября. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.