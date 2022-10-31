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Более сотни человек погибли при обрушении моста в Индии. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
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Индийские СМИ опубликовали момент обрушения моста, в результате которого, по последним данным, погиб 141 человек, многие пропали без вести.

Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби обрушился вечером в воскресенье. Была начата спасательная операция, к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, приводит РИА Новости заявление местных властей.

Согласно опубликованному видео, люди на подвесном мосту стояли и раскачивали его, когда внезапно вантовые крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов и люди рухнули в реку.


Построенный более 140 лет назад мост был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего несколько дней назад, 26 октября. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.

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