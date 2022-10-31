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Лена Ленина перевернулась на автомобиле

Источник:
Sibnet.ru
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Писательница и телеведущая Лена Ленина устроила ДТП в Монако, она перевернулась на автомобиле и получила травмы.

«Все нормально, спасибо всем, кто волновался! Пристегивайтесь! Не пользуйтесь телефоном за рулем! А на Лазурном берегу надевайте утром и вечером солнцезащитные очки, чтобы не ослепило на пару секунд, как меня сегодня», — рассказала Ленина об аварии в соцсети.

Телеведущая опубликовала фотографии с места ДТП. На них перевернутая машина, ее кровавые травмы, а также местная полиция и скорая помощь.

Лена Ленина уверяет, что была трезвая. «Никогда не пью, не пила и не планирую», — написала она.

Лена Ленина — уроженка Новосибирска. Она стала популярной во время работы на телевидении в Париже на Первом французском канале TF1 в программе «Nice People», а также после выхода в мир её 26 романов и самоучителей по саморазвитию.

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