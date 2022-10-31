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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кличко сообщил об ударах по инфраструктуре Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Arne Müseler / CC BY-SA 3.0 de

Украинская столица частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Позже воздушная тревога была объявлена на западе Украины: в Ровненской, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.

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