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Xiaomi выпустила смартфон с 210‑ваттной зарядкой

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Redmi Note 12 Discovery Edition
Фото: © Xioami

Xiaomi представила линейку смартфонов Redmi Note 12. Флагман Discovery Edition получил мощный процессор и быструю зарядку.

Смартфон Redmi Note 12 Discovery Edition получил поддержку Hyper Charge — быстрой 210-ваттной зарядки, способной зарядить аккумулятор емкостью 4300 мАч полностью за 9 минут. 

Смартфон работает на базе MediaTek Dimensity 1080. Он получил 12 Гб оперативной, 256 Гб встроенной памяти и тройной блок камер с основным датчиком с разрешением 200 Мп. Флагман оценили в 335 долларов (20,5 тысячи рублей).

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Redmi — линейка доступных смартфонов Xiaomi, производимая одноименным суббрендом. Она представлена бюджетными телефонами, фаблетами с приставкой Note и молодежными устройствами Redmi S и Redmi Y.

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