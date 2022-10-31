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Скрытая угроза: почему шампунь не избавит от перхоти

Источник:
Sibnet.ru
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Шампуни против перхоти не могут избавить от проблемы, потому что она — только симптом более серьезного заболевания. Так что же делать, если появилась перхоть?

«Сменил шампунь от перхоти и ситуация только ухудшилась. Что делать? Какой лучше взять?» — это распространенная ситуация, отметают медики. Человек, уверен — разрекламированное средство поможет справиться с кожной неприятностью. 

Даже если и поможет, то это будет временный эффект, утверждают медики. Стоит только сменить шампунь, как перхоть не только вернется, ее может стать больше.

«Потому что волшебной таблетки нет, нужно выявить первопричину, разобраться с ней», — прокомментировала врач-дерматовенеролог, трихолог Амина Пирманова на своем Youtube-канале.

Причины появления перхоти

Почти всегда перхоть предлагают устранять противогрибковыми шампунями, объясняя это тем, что всему виной дрожжеподобный гриб малассезия. Но у ряда пациентов с перхотью ее почти нет. Так в чем же дело?

«Дело в том, что малассезия — это не причина, а следствие. Для того, чтобы она размножалась ей нужно создать условия», — отметила трихолог.

Условия для размножения грибка появляются при заболеваниях, которые точно не вылечить шампунем:

  • Избыточное количество и ненормальное качество кожного сала на коже головы при себорее.
  • Неправильное и несовременное отшелушивание клеток рогового слоя при псориазе и ихтиозе.
  • Неправильный обмен кожных липидов при различных нарушениях обмена веществ.
  • Дефект иммунитета и иммунитета кожи в частности.

Врач или шампунь?

Борьбой со всеми перечисленными заболеваниями должен заниматься специалист. А еще перхоть может указывать на ряд метаболических нарушений: сахарный диабет, гипотиреоз и другие патологические состояния. И здесь тоже нужна помощь врача.

Та же себорея при отсутствии лечения может привести к дерматиту. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать диету и принимать ряд препаратов по назначению лечащего врача. 

«Победить перхоть не получится без лечения. Надо выяснить первопричину и все силы направить на борьбу с ней», — подчеркнула специалист.

Шампунь во время борьбы с перхотью все же необходим, но только вкупе с другими методами лечения заболевания.

  • На время лечения лучше отказаться от агрессивных средств ухода аз волосами, в том числе о окрашивания.
  • Во время мытья использовать нейтральный шампуни с pH 5.5.
  • Во время сушки волос феном выбирать режим прохладного воздуха.
  • Не использовать расчески с металлическими зубьями.
  • Не мыть голову горячей водой, а выбирать теплую.
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