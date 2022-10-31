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США лишатся части алюминия из-за санкций против России

Источник:
The Hill
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Фото: Alba4world / CC BY-SA 3.0

Новые антироссийские санкции США приведут к ухудшению экономической ситуации в мире, а в самой Америке разгонят инфляцию до рекордных значений, считает профессор-международник Марк Л. Буш.

Так, например, введение санкций на российский алюминий приведет экономику США в состояние надвигающейся рецессии, приводит издание The Hill мнение Буша.

«Запрет на алюминий не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого он вновь разожжет напряженность между союзниками по поводу торговли алюминием и оставит экономику США в плохом состоянии», — отметил профессор.

Буш уточнил, что на протяжении долгого времени США импортировали 15% алюминия из России. И при этом у американской экономики постоянно растущий аппетит на этот металл.

В 2018-м году США уже вводили санкции против ключевого российского производителя алюминия — компания «Русал». Тогда эти ограничения дестабилизировали алюминиевый рынок. В итоге санкции под благовидным предлогом пришлось отменить.

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Экономика #Промзона #Санкции
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