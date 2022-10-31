Производство 80 новых лекарств запустят в 2023 году в Новосибирске

Новосибирская фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») к концу 2023 года запустит 80 новых лекарств, сообщил директор по маркетингу и рекламе компании Денис Лубов на форуме «Дни ритейла в Сибири».

Renewal в этом году запустил 40 из 50 запланированных новых лекарств. В основном все это аналоги популярных импортных препаратов. Среди них – Азитромицин, Тетрациклин, L-тироксин.

В 2023 году планируется запуск 80 новых препаратов – сердечно-сосудистых, кроверазжижающих, противовирусных, кишечно-желудочных, а также направленных на лечение опорно-двигательного аппарата и так далее.

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Среди торговых наименований – Периндоприл, Ибупрофен, Рабепразол и другие. Общий объем производства увеличится на 25% по сравнению с этим годом.

Также, по словам Лубова, к началу 2023 года в Новосибирске запланировано открытие новых производственных линий по изготовлению антисептических лекарственных средств во флаконах и препаратов в форме дозированных спреев, капель. Общий объем производства данной группы препаратов составит 13 миллионов упаковок в год.

Также в следующем году в Renewal планируют открытие нового участка по производству суппозиториев (свечей). Он будет работать на территории цеха в поселке Сузун Новосибирской области. Практика компании позволяет прогнозировать долю до 15% рынка в каждом из кластеров присутствия.