Директор «Москвича» пообещал собственный электрокар через три года

Автомобильный завод «Москвич» собирается выпустить собственный российский электромобиль через три года, сообщил директор предприятия Дмитрий Пронин.

«Ведем работу по созданию собственной платформы. Этот автомобиль будет разрабатываться с нуля, планируем запустить собственный автомобиль в 2025 году, но только электрический», — сказал Пронин в интервью на телеканале «Москва 24».

По его словам, завод сконцентрируется на легковых автомобилях. Пронин не стал раскрывать азиатского партнера, но отметил, что в этом году будет произведено 600 машин, 200 из которых будут электромобилями.

«В 2023 году произведем 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут электрическими, в 2024 — 100 тысяч, 20 тысяч из них — электромобили», — обозначил планы директор «Москвича».

Завод «Москвич» был основан в 1930 году и выпускал автомобили под этим названием до начала 2000-х годов. В 1998 году площадку выкупил концерн Renault. В мае 2022 года активы перешли в собственность правительства Москвы.