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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Директор «Москвича» пообещал собственный электрокар через три года

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобильный завод «Москвич» собирается выпустить собственный российский электромобиль через три года, сообщил директор предприятия Дмитрий Пронин.

«Ведем работу по созданию собственной платформы. Этот автомобиль будет разрабатываться с нуля, планируем запустить собственный автомобиль в 2025 году, но только электрический», — сказал Пронин в интервью на телеканале «Москва 24».

По его словам, завод сконцентрируется на легковых автомобилях. Пронин не стал раскрывать азиатского партнера, но отметил, что в этом году будет произведено 600 машин, 200 из которых будут электромобилями.

«В 2023 году произведем 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут электрическими, в 2024 — 100 тысяч, 20 тысяч из них — электромобили», — обозначил планы директор «Москвича».

Завод «Москвич» был основан в 1930 году и выпускал автомобили под этим названием до начала 2000-х годов. В 1998 году площадку выкупил концерн Renault. В мае 2022 года активы перешли в собственность правительства Москвы.

Тема: Русские машины
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