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Документальный сериал «История финансов России» появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Премьера документального проекта «История финансов России» состоялась в онлайн-кинотеатре START, сериал рассказывает о становлении российской финансовой системы.

Зрители увидят историческую ретроспективу от первого упоминания казны в 1328 году и формирования первого бюджета в 1908 до создания национальной платежной системы и разработки цифрового рубля.

Проект собрал уникальные, ранее не публиковавшиеся, архивные данные XVIII-XIX веков. Сериал объяснит, как бюджет, налоги, заимствования, введение и отмена золотого стандарта влияют на благосостояние народа.

Также зрителям расскажут, почему Россия выбрала именно такой путь развития в 90-е годы, можно ли было избежать «черного вторника» 1998 года и нужен ли был России Стабилизационный фонд.

 В числе спикеров: министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин, президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и другие.

В онлайн-кинотеатре START во вторник, 1 ноября, появились две первые серии проекта из четырех. Последующие новые эпизоды будут появляться раз в неделю.

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