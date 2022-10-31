Депутат «Единой России» сбил ребенка в Новосибирской области и уехал

Депутат Татарского райсовета от «Единой России» Сергей Мамонтов сбил ребенка, а затем скрылся с места происшествия, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В воскресенье в 18.00 в городе Татарске водитель сбил шестилетнего мальчика и скрылся. По данным регионального ГУ МВД, скрывшийся с места ДТП 67-летний водитель машины, после того, как она была объявлена в розыск, явился в отдел полиции.

Полицейский составил административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). За это грозит до одного года лишения свободы. Проведенное освидетельствование показало, что автомобилист был трезв.

За рулем находился депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов. В региональном исполкоме «Единой России» уже, что покинувшего место ДТП народного избранника с позором исключат из партии, а пострадавшему мальчику и его семье окажут всю необходимую помощь.

«Состояние ребенка стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь. Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы», – цитирует пресс-служба правительства региона министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.