Сибирские регионы оказались самыми опасными по уровню преступности

Республики Алтай и Бурятия оказались самыми опасными по уровню преступности в стране, меньше всего преступлений регистрируется в Чечне, Ингушетии и Дагестане, сообщается в рейтинге РИА Новости российских регионов по преступности.

Рейтинг построен путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года, на 10 тысяч жителей.

Лидером рейтинга с наименьшим количеством преступлений стала Чечня, где в январе-сентябре этого года было зарегистрировано всего 12,5 преступлений на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 102,9 преступлений на 10 тысяч человек населения.

Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Амурской области и Республике Алтай, где за девять месяцев было зарегистрировано 161,8 и 161,6 преступления на 10 тысяч жителей. Также в тройке антилидеров оказалась Республика Бурятия с показателем 156 преступлений на 10 тысяч жителей.