Российские фильмы захватили кинопрокат

Фото: © кадр из фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

Российские фильмы заняли лидирующие позиции по кассовым сборам за минувший уикенд, но новинки не смогли перебить кассу исторической драмы «Сердце Пармы».

Фильм «Сердце Пармы» уже четвертую неделю показывают в кинотеатрах, но картина все еще остается лидером проката. За последний уикенд сборы составили 77,1 миллиона рублей.

Рецензия на фильм «Либерея: Охотники за сокровищами»

Главной новинкой стал фильм «Либерея: Охотники за сокровищами» — приключенческая история, где трое авантюристов ищут библиотеку Ивана Грозного. У картины в кассе 71,3 миллиона рублей.

Третье и четвертое места проката занимают также российские картины: «Грозный папа» и «Большое путешествие: Специальная доставка». Они собрали 43 и 40 миллионов рублей соответственно.