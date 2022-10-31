Wildberries сократил срок возврата покупки с 21 до 14 дней, об этом он оповестил клиентов в личном кабинете.

Маркетплейс уведомил клиентов в личном кабинете, что теперь товар после покупки можно вернуть в течение 14 дней. Раньше этот срок составлял 21 день. Сроки возвратов товара меняются с 29 октября. Товары заказные раньше, еще можно вернуть за 21 день.

Wildberries достаточно часто меняет условия возврата товаров. Введение оплаты за возврат товаров в размере 50-100 рублей вызвало шквал критики. У части клиентов вернулась функция бесплатного возврата, у других — осталась платной. это зависит от процента и суммы выкупа. Условия гибкие, и могут меняться.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук объясняла введение платного возврата воспитанием сознательности у клиентов, а также сокращением расходов продавцов на логистику, чтобы они могли конкурировать в цене.