Космонавт из Новосибирска сделала уборку на МКС. ВИДЕО

Роскосмос показал на видео, как космонавт из Новосибирска Анна Кикина проводит генеральную уборку на МКС.
Уборка на космической станции — гораздо более важный процесс, чем в обычной
квартире на Земле. На станции все предметы находятся в условиях
микрогравитации, в том числе и неизбежная пыль.
Но уборку в космосе проводить чуть проще, чем на Земле — не надо ходить за стремянкой, а достаточно подлететь к нужному месту в невесомости. Кикина провела уборку в модуле «Поиск», в то время, как ее товарищи занимаются уборкой других модулей российского сегмента.
Обычно она оседает на
пылефильтрах решеток систем кондиционирования воздуха. И, в отличие от пыли на
Земле, любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть ее,
что крайне неприятно.
Но уборку в космосе проводить чуть проще, чем на Земле — не надо ходить за стремянкой, а достаточно подлететь к нужному месту в невесомости. Кикина провела уборку в модуле «Поиск», в то время, как ее товарищи занимаются уборкой других модулей российского сегмента.