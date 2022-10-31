Космонавт из Новосибирска сделала уборку на МКС. ВИДЕО

Роскосмос показал на видео, как космонавт из Новосибирска Анна Кикина проводит генеральную уборку на МКС.

Уборка на космической станции — гораздо более важный процесс, чем в обычной квартире на Земле. На станции все предметы находятся в условиях микрогравитации, в том числе и неизбежная пыль.



Но уборку в космосе проводить чуть проще, чем на Земле — не надо ходить за стремянкой, а достаточно подлететь к нужному месту в невесомости. Кикина провела уборку в модуле «Поиск», в то время, как ее товарищи занимаются уборкой других модулей российского сегмента.

Обычно она оседает на пылефильтрах решеток систем кондиционирования воздуха. И, в отличие от пыли на Земле, любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть ее, что крайне неприятно.



Но уборку в космосе проводить чуть проще, чем на Земле — не надо ходить за стремянкой, а достаточно подлететь к нужному месту в невесомости. Кикина провела уборку в модуле «Поиск», в то время, как ее товарищи занимаются уборкой других модулей российского сегмента.