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Второй сезон сериала «Отпуск» с рэпером Витей АК‑47 стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Премьера второго сезона сериала «Отпуск» состоится 31 октября на канале ТНТ. К знакомому касту актеров присоединился рэпер Витя АК-47, сообщила пресс-служба канала.

По сюжету второго сезона в отеле, где работают герои, останавливается Витя АК-47. Рэп-исполнитель приехал в Геленджик, чтобы отдохнуть, а Мелкий и Ходор стараются ему в этом помочь. При этом роль рэпера не ограничивается одним только камео: в дальнейшем он существенного повлияет на судьбу одного из персонажей.

«Мне очень нравится кино, я уже играл эпизодические роли в нескольких картинах и хотел бы продолжать сниматься. По сути это во многом похоже на съемку клипа или рекламного ролика: та же площадка, режиссеры, камеры, свет. Только тут, конечно, нужно больше разговорного текста запоминать, но это не проблема», — цитирует пресс-служба ТНТ рэпера.

Помимо Вити АК-47, во втором сезоне появятся и другие новые герои, которых сыграют Михаил Галустян и Роман Курцын. К своим ролям также вернутся Демис Карибидис, Павел Майков, Валя Карнавал, Арарат Кещян, Кузьма Сапрыкин и другие.

Премьера второго сезона сериала «Отпуск» — 31 октября в 20.00 на ТНТ.

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