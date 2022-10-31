Солдаты срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации и направлять в новые российские регионы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — заявил Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По словам генерал-полковника, осенью будут призваны 120 тысяч человек. Это на 7,5 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, осенний призыв в этом году стартует на месяц позже обычного — 1 ноября. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сдвиг начала осеннего призыва на 1 ноября связан с высокой загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации.