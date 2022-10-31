Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства действующего лидера страны Жаира Болсонару, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК).

Разрыв между кандидатами после подсчета 99,26% голосов оказался минимальным — 50,85% против 49,15%, приводит РБК информацию Высшего избирательного суда.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся 3 октября, но никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. В финальное голосование вышли действующий президент, лидер Социал-либеральной партии Болсонару и кандидат от социалистической коалиции «Бразильская федерация надежды» Лула да Силва.

Болсонару впервые избрался президентом осенью 2018 года. Он известен своими правыми взглядами, симпатиями к бразильской военной диктатуре и высказывания против феминизма и ЛГБТ-сообщества. После начала спецоперации на Украине он заявил, что Бразилия занимает нейтральную позицию и не будет вводить санкции против Москвы.

Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах. В 2016 году его приговорили к 12 годам по делу коррупции и отмывании денег. Экс-президент, используя право на апелляцию, находился на свободе, а в 2021 году Верховный суд Бразилии отменил приговоры в отношении него.