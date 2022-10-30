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Кремль объяснил слова Путина о самом опасном десятилетии

Источник:
«Россиия-1»
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Фото: © Sibnet.ru

Запад будет терять свою силу в ближайшее «непредсказуемое десятилетие» на фоне перераспределение жизненных смыслов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Путина о том, что миру предстоит пережить самое опасное и важное десятилетие.

«Те, кто рулил миром до сих пор, они начали терять свою власть. Да, во многом они продолжают рулить, они очень сильные. Не забывайте, что все-таки Америка, которая рулит Европейским союзом, рулит Японией и так далее, там Австралией, а вместе с ними они составляют практически половину мирового ВВП, и это очень большая сила, но эту силу они начали терять», — сказал Песков в эфире «Россиия-1».

По его словам, США начали терять власти, «и они будут ее терять как раз в течение вот этого самого непредсказуемого десятилетия». В то же время «навстречу им будет двигаться другая половина мирового ВВП, которая эту силу будет приобретать», уточнил он.

«И вот здесь как раз произойдет и перераспределение силы, и перераспределение жизненных смыслов, и отход от вот этой однополярности, и переход к другому режиму сосуществования, тому, о котором говорил президент Путин», — заключил Песков.

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Топ комментариев

slavaynin

России не нужны причины,Великая Держава.

mosquito__2010

В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....

Disobedient

Ну и разболтайте известку по ла маншу, чтоб больше никому и никогда не вредили.

Nik3316

т.е. то что европейцы летают на КИТАЙСКИХ авиалиниях... Европейские авиаперевозчики не пострадали?......