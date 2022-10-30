Собчак обвинила оппозионных журналистов в травле и лжи

Журналистка Ксения Собчак заявила, что она «подвергается травле» на фоне уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

«У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» — написала Собчак в своем телеграм-канале.

В травле она обвинила бывших журналистов «Эха Москвы» (закрыто и ликвидировано, а сайт заблокирован Роскомнадзором) Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр (они внесены Минюстом в список физлиц-иноагентов).

«Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — написала Собчак.

Коммерческий директор Собчак Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были ранее задержаны по делу о вымогательству, потерпевшим в котором значится глава Ростеха Сергей Чемезов. Собчак скрылась из России.