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Собчак обвинила оппозионных журналистов в травле и лжи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Журналистка Ксения Собчак заявила, что она «подвергается травле» на фоне уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

«У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» — написала Собчак в своем телеграм-канале.

В травле она обвинила бывших журналистов «Эха Москвы» (закрыто и ликвидировано, а сайт заблокирован Роскомнадзором) Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр (они внесены Минюстом в список физлиц-иноагентов).

«Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — написала Собчак.

Коммерческий директор Собчак Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были ранее задержаны  по делу о вымогательству, потерпевшим в котором значится глава Ростеха Сергей Чемезов. Собчак скрылась из России.

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Топ комментариев

slavaynin

России не нужны причины,Великая Держава.

mosquito__2010

В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....

Disobedient

Ну и разболтайте известку по ла маншу, чтоб больше никому и никогда не вредили.

Nik3316

т.е. то что европейцы летают на КИТАЙСКИХ авиалиниях... Европейские авиаперевозчики не пострадали?......