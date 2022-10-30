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Личность Дюймовочки раскрыли в финале шоу «Аватар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Аватар»

Участница шоу «Аватар» на НТВ в образе Дюймовочки оказалась единственной участницей проекта, которую не могли рассекретить пять раз.

В финале шоу «Аватар» члены жюри все-таки сумели разгадать артиста в образе Дюймовочки. За аватаром скрывалась певица Ая (Светлана Назаренко, вокалистка группы «Город 312»).

Дюймовочка стала последним персонажем, которого раскрыли в финале «Аватара». Но среди артистов победителя не было.

Шоу «Аватар» стало аналогом шоу «Маска». В нем участники скрывали личность с помощью современных технологий.

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