Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсон, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Но, по его словам, в регионе выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны.

По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.