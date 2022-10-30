Стало известно о подготовке Киева к наступлению на Херсон

Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсон, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — сказал Стремоусов РИА Новости.
Но, по его словам, в регионе выстроено несколько линий эшелонированной обороны.
В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны.
По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.
pepelmetalБайден не отморозок, просто деменция!
pepelmetalангличанка гадит, ну ничего не долго осталось!
mosquito__2010В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....
DisobedientНу и разболтайте известку по ла маншу, чтоб больше никому и никогда не вредили.