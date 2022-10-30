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Стало известно о подготовке Киева к наступлению на Херсон

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсон, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Но, по его словам, в регионе выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны.

По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.

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Топ комментариев

pepelmetal

Байден не отморозок, просто деменция!

pepelmetal

англичанка гадит, ну ничего не долго осталось!

mosquito__2010

В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....

Disobedient

Ну и разболтайте известку по ла маншу, чтоб больше никому и никогда не вредили.