Шесть человек пострадали в ДТП со «Скорой» в Новосибирске

Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автомобилем скорой помощи в Кировском районе Новосибирска, сообщает пресс-службы ГУ МВД Новосибирской области.

Авария произошла рано утром в воскресенье в Кировском районе города. «Водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Fielder двигался по Советскому шоссе со стороны поселка Краснообск на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе автомобиль совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадали шесть человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.

Водитель Toyota был в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,767 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.