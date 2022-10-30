НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Шесть человек пострадали в ДТП со «Скорой» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
297 0

Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автомобилем скорой помощи в Кировском районе Новосибирска, сообщает пресс-службы ГУ МВД Новосибирской области.

Авария произошла рано утром в воскресенье в Кировском районе города. «Водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Fielder двигался по Советскому шоссе со стороны поселка Краснообск на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе автомобиль совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадали шесть человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.

Водитель Toyota был в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,767 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Еще по теме
Посольство сообщило о четвертой погибшей россиянке в Сеуле
Три россиянки погибли в давке в Хэллоуин в Сеуле
Празднование Хэллоуина в Сеуле закончилось смертельной давкой
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Стало известно о подготовке Киева к наступлению на Херсон
Посольство сообщило о четвертой погибшей россиянке в Сеуле
Собчак обвинила оппозионных журналистов в травле и лжи
Маск приступил к массовым увольнениям сотрудников Twitter
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
36
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе
35
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО