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Пентагон заказал партию автоматов Калашникова

Источник:
РБК
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Фото: U.S. Department of Defense Current Photos

Пентагон разместил заказ на покупку партии автоматов АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или его копий, говорится на сайте Sam.gov — базе данных о госконтрактах и поставщиках правительственных структур США.

В документе сказано, что командование по контрактам сухопутных войск США в Нью-Джерси ищет поставщиков автоматов типа АК-74 и аксессуаров к нему. Для каких целей военные закупают оружие, в базе не говорится.

Среди аксессуаров, которые военные хотели бы закупить, перечислены стальные или полимерные коробчатые магазины на 30 патронов, комплекты для чистки, оружейное масло, стропы для крепления оружия и руководства на английском языке, приводит РБК заказ Минобороны.

В заявке также указано, что требованиям командования соответствуют российские (АК-74), немецкие (MPi AK74) и румынские автоматы (md.86). Болгарские AR-SF и польские Tantal не подходят.

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