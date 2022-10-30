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Маск приступил к массовым увольнениям сотрудников Twitter

Источник:
РБК
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Фото: Web Summit / Attribution License

Миллиардер Илон Маск, закрывший сделку по покупке Twitter, распорядился начать увольнение сотрудников компании, пишут американские СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Менеджеров компании попросили составить списки сотрудников, которые будут уволены. Некоторые отделы сократят сильнее, чем другие (какие именно, не уточняется), приводит РБК материал The New York Times.

Увольнения будут проходить до 1 ноября, дня, когда работники получают гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их зарплаты. Так Маск бизнесмен рассчитывает избежать дополнительных расходов.

Предполагается, что уволены будут около 50% сотрудников Twitter. Ранее Маск, как пишет The Washington Post, предполагал сократить штата компании на 75%, но потом передумал.

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Топ комментариев

Disobedient

Очередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.

pepelmetal

Байден не отморозок, просто деменция!

pepelmetal

англичанка гадит, ну ничего не долго осталось!

Disobedient

Ну и разболтайте известку по ла маншу, чтоб больше никому и никогда не вредили.