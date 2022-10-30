Миллиардер Илон Маск, закрывший сделку по покупке Twitter, распорядился начать увольнение сотрудников компании, пишут американские СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Менеджеров компании попросили составить списки сотрудников, которые будут уволены. Некоторые отделы сократят сильнее, чем другие (какие именно, не уточняется), приводит РБК материал The New York Times.

Увольнения будут проходить до 1 ноября, дня, когда работники получают гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их зарплаты. Так Маск бизнесмен рассчитывает избежать дополнительных расходов.

Предполагается, что уволены будут около 50% сотрудников Twitter. Ранее Маск, как пишет The Washington Post, предполагал сократить штата компании на 75%, но потом передумал.