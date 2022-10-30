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Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что у Москвы не было причин для приостановки участия в реализации зерновой сделки.

Минобороны России объявило о приостановке участия России в зерновой сделке 29 октября, объяснив этот шаг атакой украинских беспилотников на корабли Черноморского флота, обеспечивающие безопасность «зернового коридора».

«Это абсолютно возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — цитирует ТАСС Байдена.

Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинение. «Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы. В условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в "черноморской инициативе", мы не можем продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности», — заявил он.

Соглашение России, Украины, Турции и ООН от 22 июля предполагало создание коридора через Черное море для вывоза заблокированного в украинских портах зерна.

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Политика #Мир
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