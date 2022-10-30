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Овечкин обошел Эспозито по количеству матчей в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: All-Pro Reels from District of Columbia, USA / CC BY-SA 2.0

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил канадца Фила Эспозито по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

Овечкин накануне сыграл на встрече «Вашингтон Кэпиталз» принимает участие в игре регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Для 37-летнего форварда эта встреча стала 1283-й, сыгранной в Национальной хоккейной лиге.

Таким образом, Овечкин обошел по этому показателю Эспозито (1282 матча) и сравнялся с Кеном Данейко, который занимает 72-е место в рейтинге.

Рекордсменом по числу сыгранных матчей в НХЛ является Патрик Марло, который принял участие в 1779 встречах. Второе место принадлежит Горди Хоу (1767), тройку лидеров замыкает Марк Мессье (1756).

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Топ комментариев

Disobedient

Очередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.

pepelmetal

Байден не отморозок, просто деменция!

mosquito__2010

В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....

pepelmetal

англичанка гадит, ну ничего не долго осталось!