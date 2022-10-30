Овечкин обошел Эспозито по количеству матчей в НХЛ

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил канадца Фила Эспозито по количеству сыгранных матчей в НХЛ.
Овечкин накануне сыграл на встрече «Вашингтон Кэпиталз» принимает участие в игре регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Для 37-летнего форварда эта встреча стала 1283-й, сыгранной в Национальной хоккейной лиге.
Таким образом, Овечкин обошел по этому показателю Эспозито (1282 матча) и сравнялся с Кеном Данейко, который занимает 72-е место в рейтинге.
Рекордсменом по числу сыгранных матчей в НХЛ является Патрик Марло, который принял участие в 1779 встречах. Второе место принадлежит Горди Хоу (1767), тройку лидеров замыкает Марк Мессье (1756).
DisobedientОчередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.
pepelmetalБайден не отморозок, просто деменция!
mosquito__2010В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....
pepelmetalангличанка гадит, ну ничего не долго осталось!