Овечкин обошел Эспозито по количеству матчей в НХЛ

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил канадца Фила Эспозито по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

Овечкин накануне сыграл на встрече «Вашингтон Кэпиталз» принимает участие в игре регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Для 37-летнего форварда эта встреча стала 1283-й, сыгранной в Национальной хоккейной лиге.

Таким образом, Овечкин обошел по этому показателю Эспозито (1282 матча) и сравнялся с Кеном Данейко, который занимает 72-е место в рейтинге.

Рекордсменом по числу сыгранных матчей в НХЛ является Патрик Марло, который принял участие в 1779 встречах. Второе место принадлежит Горди Хоу (1767), тройку лидеров замыкает Марк Мессье (1756).