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Россия приостановила «зерновую сделку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: International Maritime Organization / CC BY 2.0

Россия приостановила свое участие в соглашении по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, сообщает Минобороны РФ.

Причиной такого решения стала атака беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, направленная на корабли Черноморского флота и гражданские суда, отмечается в сообщении.

В ходе атаки повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Огнем российских моряков было уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.

Международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Первый сухогруз покинул одесский порт 1 августа.

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Политика #Россия #Торговля
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Топ комментариев

mosquito__2010

Людей спасли от уничтожения. Люди предъявляют за то что их спасли как то не так и им даже должны возместить...

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

Disobedient

Очередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.

Alhazred

Ну так по мнению некоторых особо одаренных, Освенцим освободили украинцы...