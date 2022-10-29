Россия приостановила «зерновую сделку»

Россия приостановила свое участие в соглашении по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, сообщает Минобороны РФ.

Причиной такого решения стала атака беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, направленная на корабли Черноморского флота и гражданские суда, отмечается в сообщении.

В ходе атаки повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Огнем российских моряков было уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.

Международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Первый сухогруз покинул одесский порт 1 августа.