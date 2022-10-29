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«Госуслуги» станут доступны при помощи биометрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Возможность входа на портал «Госуслуги» при помощи биометрии станет доступна для граждан РФ с февраля 2023 года, сообщается на сайте Минцифры.

«Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже существующим способам аутентификации на портале: привычные логин и пароль также сохраняются», — говорится в сообщении.

Войти через биометрию на Госуслуги смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе и дали свое согласие на использование данного сервиса.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в отделениях банков, а в будущем — в МФЦ и через специальное мобильное приложение для саморегистрации.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Людей спасли от уничтожения. Люди предъявляют за то что их спасли как то не так и им даже должны возместить...

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

Disobedient

Очередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.

Alhazred

Ну так по мнению некоторых особо одаренных, Освенцим освободили украинцы...