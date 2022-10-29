«Госуслуги» станут доступны при помощи биометрии

Возможность входа на портал «Госуслуги» при помощи биометрии станет доступна для граждан РФ с февраля 2023 года, сообщается на сайте Минцифры.

«Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже существующим способам аутентификации на портале: привычные логин и пароль также сохраняются», — говорится в сообщении.

Войти через биометрию на Госуслуги смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе и дали свое согласие на использование данного сервиса.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в отделениях банков, а в будущем — в МФЦ и через специальное мобильное приложение для саморегистрации.