Российские санкции ударили по западным авиакомпаниям

Европейские и американские авиакомпании столкнулись с увеличением расходов из-за российских санкций, которые предусматривают закрытие воздушного пространства над Россией.

Так, Air France-KLM вместе с другими перевозчиками из Европы теперь облетают Россию через Монголию и Казахстан, что увеличивает длительность полета на несколько часов, пишет Bloomberg.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг, уточнив при этом, что основной причиной такого решения стало закрытие пространства над Россией.

По расчетам специалистов, облет России увеличивает длительность полетов в Азию на 15-40%, что влияет на количество рабочих часов и расход топлива. Это вызвало сокращение трафика западных авиакомпаний в восточном направлении.