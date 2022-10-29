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Российские санкции ударили по западным авиакомпаниям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Европейские и американские авиакомпании столкнулись с увеличением расходов из-за российских санкций, которые предусматривают закрытие воздушного пространства над Россией.

Так, Air France-KLM вместе с другими перевозчиками из Европы теперь облетают Россию через Монголию и Казахстан, что увеличивает длительность полета на несколько часов, пишет Bloomberg.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг, уточнив при этом, что основной причиной такого решения стало закрытие пространства над Россией.

По расчетам специалистов, облет России увеличивает длительность полетов в Азию на 15-40%, что влияет на количество рабочих часов и расход топлива. Это вызвало сокращение трафика западных авиакомпаний в восточном направлении.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Людей спасли от уничтожения. Люди предъявляют за то что их спасли как то не так и им даже должны возместить...

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

Disobedient

Очередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.

Alhazred

Ну так по мнению некоторых особо одаренных, Освенцим освободили украинцы...