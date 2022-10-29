Немецкая армия осталась «голой» из‑за поставок Киеву

Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой ресурсов в связи с поставками оружия Киеву.

Инспектор армии Альфонс Майс заявил журналистам, что в результате передачи вооружений украинским военным бундесвер остается «попросту голым», пишет Die Welt.

Автор статьи также цитируют главу ассоциации бундесвера Андре Вюстнера, который заявил, что вооруженные силы страны находятся в «свободном падении». «Из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых», — признал он.

Эксперты подвергли сомнению цель канцлера Германии Олафа Шольца сделать бундесвер самой оснащенной в Европе армией. Так, сейчас в стране вообще нет укомплектованных армейских бригад численностью более пяти тысяч человек.

По расчетам военных, на приведение немецкой армии в состояние боеготовности потребуется выделение 75 миллиардов евро ежегодно на протяжении нескольких лет.