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Экономист Рубини: началась третья мировая война

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: World Economic Forum / CC BY-SA 2.0

Третья мировая война уже фактически началась, заявил известный американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший экономический кризис 2008 года.

Эксперт в интервью Spiegel отметил, что советники по национальной безопасности Международного валютного фонда обеспокоены вмешательством НАТО в войну между Россией и Украиной.

«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве»,— сказал Рубини, упомянув также напряженность между Китаем и Тайванем.

При этом он подчеркнул, что главными для планеты в ближайшие годы могут стать экономические проблемы. По его мнению, ситуация в мировой экономике будет хуже, чем во время нефтяного кризиса 1970-х годов.

«Политики также должны думать об инфляции и рецессиях, то есть о стагфляции. Еврозона уже находится в рецессии, и я думаю, что она будет долгой и некрасивой. В Соединенном Королевстве дела еще хуже», — предупредил экономист.

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Политика #Мир #Торговля
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