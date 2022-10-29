Набиуллина оценила принудительную конвертацию валютных счетов россиян

Практика принудительной конвертации зарубежных расчетных единиц в рубли является неприемлемой, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, у россиян всегда должен оставаться выбор, что делать с остатками на валютных счетах — оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски и комиссии, либо конвертировать в рубли.

Набиуллина уточнила, что банки и брокеры должны заранее оповещать граждан о намерении в автоматическом порядке конвертировать личные валютные счета в рубли.

При этом регулятор будет отслеживать, чтобы у россиян было достаточно времени для осознанного решения о том, что делать с валютой на своих счетах, пообещала она.