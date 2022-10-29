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Евросоюз назвал условие разморозки золотовалютных резервов России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Замороженные золотовалютные резервы РФ объемом 300 миллиардов евро можно разморозить, если Москва примет участие в восстановлении Украины, заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

«С моей точки зрения, можно сохранять эти 300 миллиардов евро в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении», — сказал еврокомиссар.

Политик уточнил, что Брюссель с помощью санкций заморозил имущество 90 россиян, более 17 миллиардов евро в семи странах, при этом 2,2 миллиарда из упомянутой суммы приходятся на Германию.

Рейндерс напомнил, что Киев планирует использовать упомянутые средства для восстановления. Однако пока окончательное решение о передаче российских резервов Украине не принято.

Из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов, которые хранились за рубежом. Общий объем российских резервов оценивается в 640 миллиардов долларов.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

mosquito__2010

Людей спасли от уничтожения. Люди предъявляют за то что их спасли как то не так и им даже должны возместить...

Alhazred

Какой тупой заход... Что, по другому у хохлов разведданные не получить?)))

Alhazred

Ну так по мнению некоторых особо одаренных, Освенцим освободили украинцы...